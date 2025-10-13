Zwei Sicherheits-Firmen konkurrieren um Aufträge, eine greift zu Gewalt. Die Polizei hat nun zwei Männer verhaftet, die im Mai in Tamm auf einen 23-Jährigen geschossen haben sollen.
13.10.2025 - 11:42 Uhr
Zwei Security-Unternehmen konkurrieren um Aufträge – eines davon greift immer wieder zu Gewalt. Zu dieser Serie in der Region gehört auch ein Vorfall vom 12. Mai in der Silcherstraße in Tamm, bei dem ein 23-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt wurde. Nun vermeldet die Polizei einen Erfolg in der Sache: Gemeinsam mit Sicherheitsbehörden aus den Niederlanden, Europol, dem Bundeskriminalamt und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg konnten am 1. Oktober zwei Männer ermittelt und verhaftet werden.