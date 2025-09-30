Ein Mann soll in Oldenburg zwei Kinder, seine Partnerin und sich selbst getötet haben. Die Polizei ermittelt - noch sind viele Fragen offen.
30.09.2025 - 04:00 Uhr
Oldenburg - Nach dem Gewaltverbrechen mit vier Toten in einem Wohnhaus im niedersächsischen Oldenburg laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Ein Mann soll am Montag seine Kinder und seine Partnerin erschossen haben - anschließend soll er sich selbst getötet haben, wie die Polizei mitteilte. Es wird erwartet, dass die Polizei heute im Laufe des Tages weitere Angaben zu den Ermittlungen machen könnte.