Schüsse-Serie in der Region Stuttgart

Das Gerichtsverfahren gegen einen heute 34-Jährigen, der sich vor zwei Jahren eine bewaffnete Auseinandersetzung in Esslingen-Mettingen geliefert haben soll, muss vom Stuttgarter Landgericht neu aufgerollt werden.

Die Schüsse-Serie unter rivalisierenden multiethnischen Gruppierungen, die sich mindestens seit Sommer 2022 heftige Auseinandersetzungen in der Region liefern, hält zunehmend auch die Gerichte in Atem. Dabei wird nicht immer ein Urteil auch rechtskräftig: Nach Informationen unserer Zeitung hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein Urteil gegen einen heute 34-Jährigen aufgehoben, der sich im September 2022 in Esslingen-Mettingen eine Schießerei mit einer verfeindeten Gruppe geliefert haben soll. Er war zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden.