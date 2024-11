Der Handgranaten-Anschlag im Juni 2023 auf dem Altbacher Friedhof beschäftigt die Strafverfolgungsbehörden weiter. Nun klickten bei zwei weiteren Männern die Handschellen.

17 Monate nach dem Handgranaten-Anschlag auf dem Friedhof in Altbach gibt es weitere Verhaftungen. Wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt am Dienstag mitteilten, sitzen nun zwei weitere Männer in Untersuchungshaft, die zu der Meute gehört haben sollen, die den Angreifer auf eine Trauergemeinde nach der Tat lebensgefährlich verletzt hatten. Damit sitzen neben dem Attentäter insgesamt 13 seiner Gegner in Straf- oder Untersuchungshaft.