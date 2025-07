27.06.2025 - 10:48 Uhr , aktualisiert am 03.07.2025 - 11:06 Uhr

Tödliche Schüsse in Wangen

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann aus Afghanistan in Wangen im Kreis Göppingen läuft die Aufarbeitung. Dem durch Messerstiche verletzten Polizisten geht es besser.

Jürgen Bock 27.06.2025 - 10:48 Uhr

Dem Polizisten, der am Donnerstagmorgen in Wangen bei Göppingen durch Messerstiche schwer verletzt worden ist, geht es besser - im Kreis herrscht aber immer noch Unruhe. Laut Lisa Schröder, einer Sprecherin des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA), kann der Polizist womöglich noch an diesem Freitag das Krankenhaus verlassen. Ausgestanden sein dürfte die Geschichte für ihn damit aber noch nicht: Wahrscheinlich sei noch eine Operation nötig.