Schufa Schulden getilgt, Daten noch da
Die Schufa darf bestimmte Informationen weiterhin speichern. Das Urteil des BGHhat aber auch überraschende Vorteile für Verbraucher, kommentiert Christian Gottschalk.
Für mehr als eine halbe Millionen Menschen scheint dies erst mal eine schlechte Nachricht zu sein: Die Schufa darf Daten über einstmals nicht bezahlte Rechnungen auch dann weiter speichern, wenn die Forderungen inzwischen beglichen worden sind. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Doch es lohnt ein Blick ins Kleingedruckte. Für Unternehmen ist die Entscheidung gut – und für Verbraucher hat sie nicht nur Nachteile.