Schufa: Schulden getilgt, Daten noch da
Die Schufa hat vor dem BGH einen Erfolg erzielt. Foto: dpa

Die Schufa darf bestimmte Informationen weiterhin speichern. Das Urteil des BGHhat aber auch überraschende Vorteile für Verbraucher, kommentiert Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Für mehr als eine halbe Millionen Menschen scheint dies erst mal eine schlechte Nachricht zu sein: Die Schufa darf Daten über einstmals nicht bezahlte Rechnungen auch dann weiter speichern, wenn die Forderungen inzwischen beglichen worden sind. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Doch es lohnt ein Blick ins Kleingedruckte. Für Unternehmen ist die Entscheidung gut – und für Verbraucher hat sie nicht nur Nachteile.

 

Wiederholungstäter sind häufig

Zahlungsprobleme sind ein Warnsignal, statistisch gesehen sind Wiederholungsfälle häufig. Erst recht in einer „Kaufe-jetzt-zahle-später-Welt“. Die ist für Verbraucher unter dem Strich viel gefährlicher als das Speichern der entsprechenden Daten, doch das steht auf einem anderen Blatt. Dass Möbelhäuser, Reisebüros oder Computerhändler ein Interesse an der Zahlungsfähigkeit in der Vergangenheit haben, ist berechtigt und nachvollziehbar. Allerdings sagt der BGH auch, dass der Einzelfall entscheidend ist. Stellt der Verbraucher die Ausnahme von der statistischen Regel dar, und ist tatsächlich nur einmal mit den Zahlungen in Verzug gekommen, dann könnte er durchaus einen Anspruch auf eine Begrenzung der Speicherzeit von Daten haben. Weitere Prozesse werden also vermutlich folgen. Denn wenn die Datenspeicherung unzulässig lange erfolgt sein sollte, dann haben Verbraucher ein Recht auf Schadensersatz. Auch das hat das höchste deutsche Zivilgericht nun entschieden.

Weitere Themen

Biotechnologie-Unternehmen: Curevac-Übernahme durch Biontech wird im Januar vollendet

Biotechnologie-Unternehmen Curevac-Übernahme durch Biontech wird im Januar vollendet

Was im Juni angekündigt wurde, steht kurz vor der Vollendung. In einigen Wochen wird Biontech 100 Prozent am einstigen Konkurrenten aus Tübingen halten.
Bundesgerichtshof: Schufa muss erledigte Zahlungsstörungen nicht sofort löschen

Bundesgerichtshof Schufa muss erledigte Zahlungsstörungen nicht sofort löschen

Um die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern zu bewerten, greift die Schufa auch auf Daten zu Zahlungsausfällen zurück. Der BGH hat nun ihre Speicherfristen unter die Lupe genommen.
Zalando: Gewerkschaft ruft Beschäftigte zu Warnstreik auf

Zalando Gewerkschaft ruft Beschäftigte zu Warnstreik auf

Mitten im Weihnachtsgeschäft ruft Verdi erneut zum Streik auf. Die Gewerkschaft fordert höhere Löhne. Das Unternehmen verweist auf bereits gestiegene Gehälter und Zusatzleistungen.
Gibt es 2026 eine Erhöhung beim Bürgergeld?

Höhe der Sozialleistungen Gibt es 2026 eine Erhöhung beim Bürgergeld?

Viele Leistungsbeziehende fragen sich mit Blick auf das Jahr 2026, ob mehr Geld vorgesehen ist oder ob alles beim Alten bleibt.
Von Lukas Böhl
Nach der Entscheidung der EU: Verbrenner-Verbot kommt nicht: So beurteilen große Zulieferer die Entscheidung

Nach der Entscheidung der EU Verbrenner-Verbot kommt nicht: So beurteilen große Zulieferer die Entscheidung

Die EU-Pläne, das Verbrennerverbot zu kippen, finden in der Autobranche ein gemischtes Echo. Große Zulieferer sehen die Entscheidung deutlich kritischer als manche Autohersteller.
Von Klaus Köster
Stühlerücken beim Autobauer: Chefdesigner Gorden Wagener verlässt Mercedes nach 17 Jahren

Stühlerücken beim Autobauer Chefdesigner Gorden Wagener verlässt Mercedes nach 17 Jahren

Mercedes stellt sich an entscheidender Stelle neu auf. Als Chefdesigner kommt Bastian Baudy von AMG als Nachfolger von Gorden Wagener. Und es gibt weitere Veränderungen.
Von Peter Stolterfoht
Gegen Dooring-Unfälle: Bundesregierung will Einbau von Türwarnsystemen zur Pflicht machen

Gegen Dooring-Unfälle Bundesregierung will Einbau von Türwarnsystemen zur Pflicht machen

In Autos von Mercedes und Porsche sind Türwarnsysteme teils serienmäßig integriert, künftig könnten sie bei allen neuen Fahrzeugen Pflicht werden. Das Ziel: Dooring-Unfälle vermeiden.
Von Rouven Spindler
Erasmus in GB wieder ohne Studiengebühren?

Neues Abkommen Erasmus in Großbritannien wieder ohne Studiengebühren möglich?

Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Studierende? Wer nach dem UK-Wiedereintritt in Zukunft den begehrten „Tuition Waver“ bekommen kann.
Von Michael Maier
Umweltschutz: EU-Kommission will Pestizide unbefristet zulassen

Umweltschutz EU-Kommission will Pestizide unbefristet zulassen

Für Glyphosat und ähnliche Pflanzenschutzmittel soll die Pflicht zur regelmäßigen Neuzulassung wegfallen. Die Kritik an diesem Vorschlag aus Brüssel ist laut.
Von Knut Krohn
Urteil gefallen: Amazon darf Video-Kunden keine Werbung aufzwingen

Urteil gefallen Amazon darf Video-Kunden keine Werbung aufzwingen

Der Ursprungsgedanke des Pay TV: Die Zuschauer zahlen für werbefreies Fernsehen. Der Streamingdienst Amazon Prime Video jedoch sendet seit 2024 Werbespots. Ein Gericht schreitet ein.
