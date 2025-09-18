Das Amtsgericht Stuttgart eröffnet das Eigenverwaltungsverfahren für den angeschlagenen Schuhhändler Schuh Graf aus Fellbach. Die Filialen bleiben geöffnet, die Sanierung läuft.
18.09.2025 - 13:37 Uhr
Der stationäre Handel taumelt – und ein Traditionsunternehmen kämpft ums Überleben. Wie die Stuttgarter Rechtsanwaltskanzlei Pluta mitteilt, hat das Amtsgericht Stuttgart am Dienstag, 16. September, das sogenannte Eigenverwaltungsverfahren für die Schuh Graf GmbH & Co. KG eröffnet. Ein rechtlicher Schritt, der dem mittelständischen Familienbetrieb mit Sitz in Fellbach eine letzte Chance zur Selbstrettung bietet.