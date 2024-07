Feuchte Schuhe stinken, weil sich in dem warmen und feuchten Klima im Inneren der Schuhe Bakterien und Pilze besonders wohlfühlen. Die Bakterien zersetzen die Proteine aus dem Schweiß unserer Füße und produzieren dabei unangenehme Geruchsstoffe, die für den üblen Mief sorgen. Um den Geruch zu beseitigen, muss man daher die Mikroorganismen abtöten.

Schuhe gründlich reinigen

Wenn die Schuhe nach dem Regen stinken, sollte man sie zunächst ordentlich trocknen lassen. Anschließend kann man versuchen, den Geruch mit einem Desinfektionsspray oder Enzymreiniger zu beseitigen.

Möglicherweise sitzt der Geruch aber so tief in den Schuhen, dass eine oberflächliche Behandlung nicht hilft. Dann müssen sie einer Grundreinigung unterzogen werden. Bei unempfindlichen Schuhen bietet sich die Reinigung in der Waschmaschine an. Waschen Sie die Schuhe am besten mit großen Handtüchern, um die Kollisionen mit der Trommel abzufedern und Schäden zu minimieren.

Viele Schuhe lassen sich jedoch nicht in der Waschmaschine waschen und müssen von Hand gereinigt werden. Hierzu befüllt man das Waschbecken oder einen Eimer mit warmem Wasser, gibt etwas Spülmittel hinzu und reinigt die Schuhe vorsichtig von innen und außen. Anschließend sollten sie gut trocknen.

Weitere Tipps, um den Geruch zu beseitigen