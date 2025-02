Feuerwehreinsatz in Hohenhaslach Elektroroller steht in Flammen – Besitzer verbrennt sich die Hände

Ein Elektroroller ist in einer Garage in Hohenhaslach (Kreis Ludwigsburg) in Flammen aufgegangen. Der Besitzer verletzt sich beim Versuch, das Fahrzeug ins Freie zu schieben.