Zeugen berichten von tödlichem Unfall am Olgaeck „Die Leute haben geschrien, geweint – es war schrecklich“

Am vergangenen Freitagabend fährt ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Olgaeck in Stuttgart in eine Menschengruppe. Eine Frau stirbt anschließend im Krankenhaus. Tage später berichten Zeugen eindringlich vom tragischen Unfall – und üben Kritik.