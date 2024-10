„Probier mal“: Laura, Viertklässlerin der Raitelsbergschule, hat ein Stück vom Palmkohl abgezupft und fordert zur Verkostung auf. Schmeckt frisch und knackig. Die Tomaten brauchen letzte Sonnenstrahlen, um richtig rot zu werden, aber die Hokkaidokürbisse leuchten goldorange, die Maispflanze trägt, aus der Erde können Kohlrabi, Rote Bete und Gelbe Rüben geholt werden, Zwiebeln, Minze und Brunnenkresse sind auch noch im Angebot. Nur die Zucchini ist zu groß geworden, um noch zu schmecken. Reiche Ernte auf dem Schulacker, gleich hinterm Schulhaus, ein paar Treppen runter: ein rurales Idyll auf 120 Quadratmetern mit Gartenhaus und Beeten, das an diesem sonnigen Vormittag OB Frank Nopper in Begleitung von Stephanie Weiß vom Schulverwaltungsamt und Felix Niklas von der Schulgartenberatung beim Amt für Umweltschutz besucht und wo er mit Genuss Gurke, Kohlrabi, Gelbe Rübe verkostet.

Corona war der Auslöser, dass die Grundschule mit Ganztagesbetrieb für alle 270 Kinder den ehemaligen Schulgarten mit Unterstützung der GemüseAckerdemie in einen Schulacker verwandelt hat. „Das Angebot kam vom Schulverwaltungsamt, und wir haben sofort zugegriffen“, sagt Schulleiterin Bianca Krämer-Martin. „Denn die Schule ist nicht nur Lernort, sondern auch Lebensort, von der so viele Leistungen erwartet werden wie von der berühmten Eier legenden Wollmilchsau“, macht die Rektorin ihrem Herzen Luft. Ein Rundum-Erziehungspaket mit allen Themen von der Ernährung über Demokratie bis zu Medien. Umso wichtiger sei die gemeinsame Arbeit auf diesem Stück Land für das soziales Miteinander. Und wirklich: Nettere, höflichere und dabei durchaus selbstbewusste Kinder als hier wird man kaum erleben.

Lesen Sie auch

Also raus auf den Acker. Und keine Scheu vor schmutzigen Händen beim Wühlen in der Erde. Auch nicht jammern, wenn es mühsam wird. Für viele Kinder eine ganz neue Erfahrung. Dachten doch viele, Salat und Gemüse kämen aus dem Supermarkt, wie Elisabeth Maus, die Acker-Lehrerin, berichtet. Und obendrein eine Geschmacksoffenbarung, nachdem das Grünzeug gern verschmäht und Kartoffeln nur in Form von Pommes frites akzeptiert würden. Und dazu noch eine Menge Spaß und Stolz auf die Ernte, die Laura dem OB präsentiert und erklärt.

Etwas säen oder setzen und dann auf Mutter Natur hoffen, dass sie es sprießen lässt: So einfach ist es nicht. Auch das Einmaleins des Ackerbaus muss erlernt werden. „Ein Acker sollte für eine Schule so selbstverständlich sein wie eine Turnhalle“, sagt daher Sacha Hübner von Acker e. V., der vor zehn Jahren in Berlin gegründet wurde. Mit dem Ziel, gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Verantwortung für Natur und Umwelt zu fördern und das Problem der Lebensmittelverschwendung an der Wurzel zu packen: durch ein Bildungsprogramm für Schulen, Kitas, Universitäten, Pflegeeinrichtungen und Unternehmen, mit Workshops, digitalen Fortbildungen, Austauschformaten und Praxistagen. 1800 Lernorte in Deutschland, Österreich und Schweiz profitieren mittlerweile von diesem Know-how, in Stuttgart greifen die Schülerinnen und Schüler von 14 Schulen zu Hacke, Spaten und Gießkanne. Für die vierjährige Begleitung, auch durch ehrenamtliche Coaches, beträgt der finanzielle Aufwand für die Raitelsbergschule 20 500 Euro, 2200 Euro leistet die Schule selbst, auch mithilfe des sehr engagierten Fördervereins, den Rest teilen sich Bauder-Stiftung und Stadt aus dem Programm „Naturzeiten im Ganztag“.

„Ich musste das auch alles erst lernen“, bekennt Elisabeth Maus. Sie hätte aber noch ein paar Wünsche: eine Reihe Stauden, „damit auch was blüht“, und einige Male im Jahr professionelle Gärtnerhilfe: „Denn es ist viel Arbeit, und ich kann von den Kindern nicht erwarten, dass sie stundenlang mit mir Unkraut zupfen.“ Trotz aller Begeisterung für die Scholle, auf der man sich auch mal einfach nur vom Schulstress erholen darf: „Das fördert die Resilienz“, betont Rektorin Krämer-Martin.

In der Schulküche wird demnächst wohl Kürbissuppe zubereitet. Oder Kürbiskuchen. Oder beides. Denn bald werden die Beete winterfest mit Mulch zugedeckt – und vorher muss der Kürbis vom Acker.