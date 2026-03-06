Manche Eltern fällt es schwer, ihre Kinder an einer Real-, Werkreal- oder Gemeinschaftsschule anzumelden. Das ist unnötig – denn ihnen stehen nach wie vor alle Möglichkeiten offen.
06.03.2026 - 11:24 Uhr
In diesen Tagen müssen sich Viertklässler und ihre Eltern entscheiden, auf welcher Schule es weitergehen soll. Und nicht für alle ist das Gymnasium die richtige Wahl. Eine Stärke des Bildungssystems in Baden-Württemberg ist es, dass es für jeden Abschluss Anschlussmöglichkeiten gibt. Auch wer einen Hauptschulabschluss macht oder diesen gar verpasst, kann über das berufliche Schulwesen in eine erfolgreiche Zukunft starten oder den Weg weitergehen und zusätzliche Abschlüsse bis hin zur Hochschulreife machen.