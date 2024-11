Schulcampus in Kernen

Die archäologischen Voruntersuchungen für die Erweiterung der Haldenschule sind ohne besondere Funde abgeschlossen worden. Die geschätzten Kosten für das Projekt sind allerdings deutlich gestiegen.

Harald Beck 06.11.2024 - 11:30 Uhr

Die bei größeren Neubauten in Arealen mit möglichen historischen Fundstätten im Untergrund vorgeschriebenen archäologischen Voruntersuchungen auf dem Gelände der Haldenschule in Rommelshausen – diese wird nach und nach zum umfassenden Schulcampus erweitert, sind erfolgreich abgeschlossen. Das berichtet die Kommune in einer Pressemitteilung. Das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) habe dabei keine Hinweise auf historische Bestattungen oder Besiedlungen im untersuchten Bereich festgestellt.