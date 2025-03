Nach der Diskussion im Bund spricht sich der Gewerkschaftsbund auch für eine Reform auf Landesebene aus. Wie wahrscheinlich ist das noch in der laufenden Legislaturperiode?

Annika Grah 12.03.2025 - 12:06 Uhr

Nach der Diskussion um Sondervermögen und Schuldenbremsenreform auf Bundesebene hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sich für eine Expertenkommission auch im Land ausgesprochen. „Diese sollte – nach dem Vorbild im Bund – Vorschläge entwickeln, wie auch die Schuldenbremse in der baden-württembergischen Landesverfassung investitionsfreundlich modernisiert werden kann“, schreibt der DGB-Vorsitzende Kai Burmeister in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der unserer Zeitung vorliegt. Und weiter: „Baden-Württemberg sollte den Anspruch haben, diesen Rück-Moment klug zu nutzen und in dauerhaft verlässliches politisches Handeln zu übersetzen.“ Der DGB sähe es als großen Fehler, es beim Status quo zu belassen, so Burmeister.