Die Kommunen schreien schon seit längerem Zeter und Mordio – sogar im Südwesten, wo Städte und Gemeinden finanziell vergleichsweise gut dastehen. Die Milliarden aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes lösen allerdings nicht das Grundproblem.

Reiner Ruf 13.04.2025 - 11:27 Uhr

Die Spitzenfunktionäre der Kommunalverbände treten so offensiv auf wie lange nicht. Die Klagen haben ihren Grund. Die Defizite in den kommunalen Haushalten sind so groß wie nie. „Wenn das Ruder nicht herumgerissen wird, dann fährt die kommunale Ebene in Deutschland flächendeckend vor die Wand“, warnte dieser Tage Achim Brötel (CDU), der Chef des Deutschen Landkreistages und Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises.