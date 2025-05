Weight Watchers saniert sich in US-Insolvenzverfahren

Abnehmspritzen wie Ozempic erschwerten Weight Watchers das Geschäft. Jetzt will der Diät-Klassiker seine Schuldenlast abwerfen.

dpa 07.05.2025 - 09:40 Uhr

New York - Der Abnehmspezialist Weight Watchers will in einem US-Insolvenzverfahren seine Schulden kappen. Gemäß einer Vereinbarung mit großen Gläubigern sollen dabei Verbindlichkeiten von 1,15 Milliarden Dollar (1,01 Mrd Euro) wegfallen. Weight Watchers betonte bei der Ankündigung, dass der Schritt für die weltweit mehr als drei Millionen Mitglieder keine Folgen haben soll.