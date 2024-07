Seit einer Woche suchten Ranger in Australien nach einem Krokodil, das ein Kind getötet hat. Jetzt haben sie es gefunden - und erschossen.

dpa 10.07.2024 - 05:14 Uhr

Darwin - Nach der tödlichen Krokodilattacke auf ein Kind in Australien haben Ranger das verantwortliche Tier getötet. Das 4,2 Meter lange Reptil sei bereits am Wochenende aufgespürt und erschossen worden, aber erst jetzt an der Wasseroberfläche treibend gefunden worden, teilte die Polizei des Northern Territory mit. Die Behörden bestätigten, dass es sich um das Krokodil handelte, das das zwölfjährige Mädchen vor einer Woche in einem Wasserlauf angegriffen hatte.