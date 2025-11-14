Immer mehr Menschen können laut einer Studie ihren finanziellen Verpflichtungen nicht dauerhaft nachkommen. Warum? Wer ist besonders gefährdet? Wo finden Verbraucher Hilfe?
14.11.2025 - 11:00 Uhr
Neuss - "Angst-Sparen" dämpfte Experten zufolge im vergangenen Jahr die Überschuldung in Deutschland. Inzwischen zeigt dieser Effekt offenbar keine Wirkung mehr. Die Zahl der überschuldeten Menschen steigt erstmals seit 2018 wieder. Das geht aus dem neuen "Schuldneratlas" der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor. Wie ist das zu erklären? Die wichtigsten Fragen und Antworten: