Die künftige grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg plant strengere Regeln für die Nutzung von Smartphones an Schulen.
06.05.2026 - 15:34 Uhr
Im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU heißt es, dass eine „landeseinheitliche Regelung“ erarbeitet werden solle, die die private Nutzung digitaler mobiler Endgeräte an Schulen unterbindet. Die pädagogische Nutzung im Unterricht soll weiterhin möglich bleiben. Damit deutet sich für Schulen im Land ein deutlich einheitlicherer Umgang mit Smartphones an. Bislang entscheiden viele Schulen selbst über die Nutzung von Handys im Schulalltag.