Im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU heißt es, dass eine „landeseinheitliche Regelung“ erarbeitet werden solle, die die private Nutzung digitaler mobiler Endgeräte an Schulen unterbindet. Die pädagogische Nutzung im Unterricht soll weiterhin möglich bleiben. Damit deutet sich für Schulen im Land ein deutlich einheitlicherer Umgang mit Smartphones an. Bislang entscheiden viele Schulen selbst über die Nutzung von Handys im Schulalltag.

Private Nutzung soll eingeschränkt werden Die Passage ist Teil des Kapitels zur Medienkompetenz und digitalen Bildung. Dort betonen Grüne und CDU, dass Kinder und Jugendliche besser vor negativen Auswirkungen sozialer Medien geschützt werden müssten. Gleichzeitig solle die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern gestärkt werden. Konkrete Details dazu, wie die geplante Regelung aussehen soll, enthält der Koalitionsvertrag bislang nicht. Offen bleibt etwa, ob Handys während des gesamten Schultags verboten werden, welche Ausnahmen gelten könnten, und wie die Regelungen an verschiedenen Schularten umgesetzt werden sollen. Klar ist zumindest, dass die Nutzung für Unterrichtszwecke weiterhin erlaubt bleiben soll.

Debatte über Smartphones an Schulen nimmt zu

Die Diskussion über Smartphone-Regeln an Schulen wird seit Jahren geführt. Befürworter strengerer Regeln verweisen auf mögliche Ablenkungen im Unterricht, Cybermobbing und die intensive Nutzung sozialer Medien. Kritiker warnen hingegen vor pauschalen Verboten und betonen die Bedeutung digitaler Kompetenzen im Schulalltag. Auch andere Länder diskutieren inzwischen strengere Vorgaben. In mehreren europäischen Staaten gibt es bereits Einschränkungen oder Verbote für Smartphones an Schulen.

Social Media ab 16 Jahren gefordert

Neben den geplanten Regeln für Schulen sprechen sich Grüne und CDU im Koalitionsvertrag auch für eine strengere Regulierung sozialer Netzwerke aus. So wolle sich Baden-Württemberg auf Bundes- und EU-Ebene für eine wirksame Altersbegrenzung bei Social Media einsetzen. Die neue Landesregierung argumentiert, dass Plattformbetreiber stärker in die Verantwortung genommen werden müssten, um Kindern und Jugendlichen eine sichere digitale Umgebung zu bieten. Der Koalitionsvertrag von Grünen und CDU soll Anfang Mai von den Parteien beraten und beschlossen werden.