Wolfgang Krause ist Anfang August mit 66 Jahren gestorben. Er leitete mehr als 20 Jahre das Echterdinger Gymnasium. Die Schule bereitet eine Gedenkfeier vor.
27.08.2025 - 12:00 Uhr
Katholischer Pfarrer wollte er eigentlich werden, doch als Schulleiter hat er dann eine sinnstiftende Lebensaufgabe gefunden. „Ein guter Lehrer ist ein Lehrer, der an die Schüler glaubt“, hat Wolfgang Krause unserer Zeitung vor etwa einem Jahr gesagt – kurz bevor er in den Ruhestand ging. Und: „Entscheidend ist, dass wir den Schülern helfen, mit schlechten Noten klarzukommen.“ Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe und auch mal verzeihen können, diese Werte wollte der langjährige Schulleiter des Echterdinger Gymnasiums vermitteln.