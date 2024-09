Im Leonberger Kepler-Gymnasium ist es viel zu eng. Doch ein von OB Cohn vorgeschlagener räumlicher Ringtausch spielt im Ausschuss vorerst keine Rolle.

Thomas K. Slotwinski 19.09.2024 - 18:01 Uhr

Noch am Donnerstagnachmittag hatte der Leonberger Oberbürgermeister mit einer neuen Idee für Aufsehen gesorgt. Um die Platzprobleme im Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) zu lösen, so ließ Martin Georg Cohn unsere Zeitung wissen, könnte die benachbarte Stadtbibliothek ins Leo-Center ziehen. Die aus allen Nähten platzende Schule hätte so die Möglichkeit, sich direkt im dann frei werdenden Nebengebäude zu erweitern. Extrem teure Container-Provisorien seien nicht mehr nötig. Und im leer stehenden Karstadt-Untergeschoss wäre dann neben dem Bürgeramt, das der OB dort gerne ansiedeln würde, eine weitere publikumswirksame Einrichtung der Stadt.