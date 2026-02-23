Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Nicht nur eine Schule ist betroffen. Nach kurzer Zeit gibt es Entwarnung.

dpa 23.02.2026 - 11:52 Uhr

Bretten - Ein 13-jähriger Schüler steht unter Verdacht, einen Menschen an einer Schule in Bretten bei Karlsruhe verletzt zu haben. Die Polizei habe ihn außerhalb der Stadt festgenommen, sagte Polizeisprecher Ralf Eisenlohr in einem Instagram-Beitrag. Das Opfer sei leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten es in der Schule. Details dazu waren zunächst unklar.