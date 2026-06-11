Schulen in BW Bundesjugendspiele – doch wieder mehr Leistung und Wettkampf
Der neue Kultusminister Andreas Jung (CDU) will das Sportevent reformieren. Das ist bisher bekannt.
Der neue Kultusminister Andreas Jung (CDU) will das Sportevent reformieren. Das ist bisher bekannt.
Für die einen Kinder ist es einer der coolsten Tage im ganzen Schuljahr, für die anderen ein Graus: die Bundesjugendspiele. Doch wie viel Wettbewerb unter den Schülerinnen und Schülern tut dem sportlichen Ereignis gut? Darüber ist schon viel diskutiert worden. Das Ziel ist schließlich, „Bewegungsfreude und positive Bewegungserlebnisse bei allen Kindern und Jugendlichen zu fördern“. So steht es auf der Internetseite von „Mach Mit! Schulsportwettbewerbe in Baden-Württemberg“. Dort ist aber auch zu lesen: „Auch der Leistungsaspekt spielt eine wichtige Rolle.“