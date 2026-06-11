Schulen in BW: Bundesjugendspiele – doch wieder mehr Leistung und Wettkampf

Für die einen Kinder ist es einer der coolsten Tage im ganzen Schuljahr, für die anderen ein Graus: die Bundesjugendspiele. Doch wie viel Wettbewerb unter den Schülerinnen und Schülern tut dem sportlichen Ereignis gut? Darüber ist schon viel diskutiert worden. Das Ziel ist schließlich, „Bewegungsfreude und positive Bewegungserlebnisse bei allen Kindern und Jugendlichen zu fördern“. So steht es auf der Internetseite von „Mach Mit! Schulsportwettbewerbe in Baden-Württemberg“. Dort ist aber auch zu lesen: „Auch der Leistungsaspekt spielt eine wichtige Rolle.“

Die Kultusministerkonferenz entschied vor fünf Jahren, die Bundesjugendspiele zu reformieren. Die Spiele sollten Kindern wieder mehr Spaß machen. Seit dem Schuljahr 2023/2024 haben Schulen darum mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Vor allem aber gibt es seitdem in der Grundschule in den Disziplinen Leichtathletik und Schwimmen keinen „Wettkampf“ mehr, sondern nur noch einen „Wettbewerb“.

Der Unterschied zwischen „Wettkampf“ und „Wettbewerb“

Konkret bedeutet das, dass die Leistungen nicht mehr nach einer bundeseinheitlichen Punktetabelle bewertet werden und es entsprechend der Ergebnisse Ehren-, Sieger- und Teilnahmeurkunden gibt. Stattdessen werden die Leistungen der Klassenstufe an der jeweiligen Schule – getrennt nach Mädchen und Jungen – miteinander verglichen. 20 Prozent der Gruppe erhalten eine Ehrenurkunde, 50 Prozent eine Siegerurkunde und 30 Prozent eine Teilnahmeurkunde.

Kultusminister Andreas Jung (CDU) will den Wettkampfcharakter der Bundesjugendspiele wieder stärken. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Das Kultusministerium Baden-Württemberg unter dem neuen Kultusminister Andreas Jung (CDU) möchte die Spiele nun erneut reformieren und den Wettkampfcharakter wieder stärken. „Wir erarbeiten eine Neukonzeption für die Bundesjugendspiele, die ab Sommer 2027 umgesetzt werden soll“, erklärt die Pressestelle auf Anfrage. Dazu möchte das Ministerium zeitnah mit den beteiligten Verbänden in Dialog treten. „Die Bundesjugendspiele im Land sollen Raum für Bewegung geben und die Freude am Wettkampf stärken“, heißt es in der Stellungnahme. Denn beides gehöre zusammen.

Im Unterschied zu früher soll es aber keine „Sieger“ und bloße „Teilnehmer“ geben. „Entscheidend für uns ist: Es gibt nur Gewinner – mit Urkunden in Gold, Silber und Bronze.“ Für das Erreichen dieser drei Kategorien werden landesweit verbindliche Standards festgelegt.

Das Kultusministerium will für die Schulen „einen verbindlichen Rahmen zur jeweils altersgerechten Umsetzung“ vorgeben, aber auch Spielräume für die konkrete Umsetzung vor Ort lassen. „Den aktuell geltenden, vermeintlichen Widerspruch zwischen den Kategorien ,Wettbewerb' und ,Wettkampf' wollen wir überwinden und für die Schulen Transparenz und Klarheit schaffen“, betont das Ministerium.

Die Bundesjugendspiele finden in der Regel kurz vor den Sommerferien an den allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg statt. Alle staatlichen Schulen müssen sie für die Klassenstufen 1 bis 10 anbieten, es sei denn, besondere Umstände wie schlechtes Wetter oder andere unvorhersehbare Ereignisse machen eine Absage notwendig. Die Bundesjugendspiele gibt es in den Disziplinen Leichtathletik, Schwimmen und Turnen.