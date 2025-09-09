Schulen in Deutschland: Jedes Kind braucht eine Chance

Das deutsche Bildungssystem versagt bei einem zentralen Auftrag: dass alle eine gute Chance bekommen. Doch die verantwortlichen Politiker machen, nach einem kurzen Ausdruck des Bedauerns über eine aktuelle Studie, weitgehend weiter wie gehabt. Wenn sich nicht viel ändert, werden bei Bildungsstudien in den nächsten Jahren noch schlechtere Ergebnisse verkündet werden als jetzt schon. Es wird dann wieder Bedauern und Achselzucken der Politiker geben. Um das zu verhindern, müssen zum Beispiel Sprachprobleme verstärkt in der Frühförderung angegangen werden. Das Geld muss dahin, wo es am meisten gebraucht wird. Vor allem aber gilt: Dreh- und Angelpunkt von Schule ist der Unterricht. Hier muss die Veränderung ansetzen.