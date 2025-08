Wohin mit dem Kind, wenn es sich mal austoben muss? In Stuttgart sind in der schul- und betreuungsfreien Zeit viele Pausenhöfe freigegeben. Eine Übersicht.

Alexandra Kratz 05.08.2025 - 07:35 Uhr

Manche Kinder wollen in den Ferien lieber kein Schulgelände betreten. Doch einige Pausenhöfe in Stuttgart bieten attraktive und vor allem wohnortnahe Möglichkeiten, um sich zu bewegen und auszupowern. Denn Spiel- und Bolzplätze sind in der dicht bebauten Innenstadt oft rar. Darum gibt die Stadt soweit möglich Pausenhöfe und Kleinspielfelder in der unterrichts- und betreuungsfreien Zeit frei zum Spielen und Toben. Allerdings ist das nur Kindern bis 14 Jahren und nur werktags von 8 bis 19 Uhr erlaubt.