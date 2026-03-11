Schulen in Stuttgart Bau eines neuen Gymnasiums ist vom Tisch
Lange Zeit ist geplant gewesen, am Standort Steinenberg ein Gymnasium zu gründen. Jetzt aber geht die Entwicklung in eine andere Richtung.
Der Bau eines neuen Gymnasiums am Schulstandort Steinenberg ist vorerst vom Tisch. Das hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats am Mittwoch beschlossen. Die Schulplanung in den Oberen Neckarvororten werde dennoch konsequent weiter vorangetrieben, betonte die Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer in der Sitzung.