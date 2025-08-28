Schulen in Stuttgart Eine Schule nur für Mädchen – ist das besser?
Reine Mädchenschulen sind in Deutschland selten, haben aber Fans. Wir haben uns in Stuttgart und Umgebung bei Schülern, Eltern und Experten umgehört.
Eine Schule für Jungen, eine Schule für Mädchen: bis in die 1960er Jahre hinein war das in Deutschland weit verbreitet. „Heute dagegen klingt es wahlweise altmodisch oder elitär, wenn man auf eine monoedukative Schule geht“, sagt Wiebke Waburg, Professorin für Pädagogik an der Universität Koblenz. Denn es gibt nur noch etwa 130 reine Mädchenschulen und fünf reine Jungenschulen in Deutschland – gegenüber den mehr als 36 000 koedukativen Schulen bilden sie damit die absoluten Ausnahmen. Der Großteil dieser Schulen ist in Süddeutschland, viele sind privat und konfessionell geführt und meist in katholischer Trägerschaft.