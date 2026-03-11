Schulen in Stuttgart Neues Gymnasium ist vom Tisch
Die Stadt Stuttgart wollte eigentlich am Standort Steinenberg in Hedelfingen ein Gymnasium gründen. Was sie nun stattdessen plant.
Der Bau eines neuen Gymnasiums am Schulstandort Steinenberg ist vorerst vom Tisch. Das hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats am Mittwoch beschlossen. Die Schulplanung in den Oberen Neckarvororten werde dennoch konsequent weiter vorangetrieben, betonte die Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer in der Sitzung.