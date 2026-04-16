Im nächsten Schuljahr starten landesweit die Juniorklassen. In Stuttgart sind 29 Klassen an 25 Standorten geplant – perspektivisch sollen es 41 Juniorklassen werden.

Viola Volland 16.04.2026 - 11:02 Uhr

Weil immer mehr Kinder sprachliche Defizite aufweisen, führt das Land beginnend mit dem nächsten Schuljahr Juniorklassen ein. Sie ersetzen die bisherigen Grundschulförderklassen. In Stuttgart starten laut Stadtverwaltung 29 Juniorklassen an 25 Schulstandorten. Sukzessive soll sich die Zahl der Klassen auf 41 im Schuljahr 2028/29 erhöhen. Dann hätte in Stuttgart jede zweite Grundschule eine Juniorklasse. Landesweit soll es jede dritte sein, aber in Stuttgart werde der Bedarf für höher erachtet, so Anke Ebermann vom Schulverwaltungsamt im Schulbeirat.