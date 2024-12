Die Schulferien sind von Bundesland zu Bundesland verschieden geregelt. Weihnachtsferien gibt es bundesweit überall, sie variieren nur etwas in der Länge. Ganz anders sieht es aber bei den Winterferien aus, die auf die Weihnachtsferien folgen. Winterferien gibt es nur in zehn der 16 Bundesländer.

In Baden-Württemberg gibt es offiziell keine Winterferien. Die fünf beweglichen Ferientage, die Schulen in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen, werden oft aber für einwöchige Faschingsferien genutzt. Diese sind nicht einheitlich geregelt, sondern von Schule zu Schule verschieden. Üblich für die Faschingsferien ist aber die Woche ab Rosenmontag, der kommendes Jahr auf den 3. März fällt.

Von einem Tag bis zu zwei Wochen Länge

Die Winterferien, die es in anderen Bundesländern gibt, fangen früher an und variieren stark in ihrer Länge. Während sich die Winterferien in Hamburg kommendes Jahr lediglich auf den 31. Januar beschränken, gibt es in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern je zwei Wochen Winterferien.

Die Gesamtdauer der Schulferien beträgt 63 Werktage und ist in allen Bundesländern gleich. Einige Bundesländer, wie Baden-Württemberg, legen aber nicht alle Tage der Schulferien fest, sondern lassen die jeweiligen Schulen einige Tage selbst bestimmen – die beweglichen Feiertage.

Anzahl der Feiertage bundesweit unterschiedlich

Die Anzahl der Feiertage allerdings ist bundesweit unterschiedlich. Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Bayern mit 13 Feiertagen, die Stadt Augsburg hat mit dem Friedensfest sogar noch einen Feiertag mehr. Baden-Württemberg hat zwölf Feiertage. Am wenigsten Feiertage pro Jahr gibt es in Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein. Sie haben lediglich zehn Feiertage. Neun gesetzliche Feiertage gelten bundesweit einheitlich.

Die Termine für die Winterferien sind:

Berlin: 3.2. - 8.2.

Brandenburg: 3.2. bis 8.2.

Bremen: 3.2. - 4.2.

Hamburg: 31.1.

Mecklenburg-Vorpommern: 3.2. - 14.2.

Niedersachsen: 3.2. - 4.2.

Saarland: 24.2. - 4.3.

Sachsen: 17.2. - 1.3.

Sachsen-Anhalt: 27.1. - 31.1

Thüringen: 3.2. - 8.2.

Schulferien in Baden-Württemberg 2025

Auf Ferienzeiten dürfen sich die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg 2025 noch freuen (Wochenenden und Feiertage eingerechnet):

Faschingsferien (optional): 3. bis 9. März

Osterferien: 14. bis 27. April

Pfingstferien: 9. bis 22. Juni

Sommerferien: 31. Juli bis 14. September

Herbstferien: 27. Oktober bis 2. November

Weihnachtsferien: 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026

Nach den Winterferien kommen an vielen Schulen in Baden-Württemberg Faschingsferien. Schülerinnen und Schüler aller Schulen landesweit haben wiederum Osterferien, die am 14. April starten.