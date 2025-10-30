Schulhund in Leutenbach Wie Hunde den Schulalltag verbessern: „Putko ist ein Magnet“
In einer Gemeinschaftsschule im Rems-Murr-Kreis kommt regelmäßig ein kroatischer Schäferhund zu Besuch. Warum Putko für viele Schüler so hilfreich ist.
„Ist der Hund heute da?“ – Die Frage wird der Schulsozialarbeiterin Jennifer Dürr von der Gemeinschaftsschule Leutenbach in letzter Zeit dauernd gestellt. Seit Schuljahresbeginn hat sie ihren kroatischen Schäferhund Putko ein- bis zweimal die Woche an der Schule mit dabei. „Putko ist ein Magnet“, sagt Dürr und ergänzt: „Und er ist ein Türöffner.“ Vor allem Kindern, denen es schwerfällt, in Kontakt zu kommen, hilft Putko aufzutauen – weil es ihnen leichter fällt, über den Hund zu sprechen oder ihn zu streicheln.