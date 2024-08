Nur für wenige Tage waren vergangene Woche überall in Deutschland gleichzeitig die Schulen dicht. Ab diesem Montag sind jetzt schon fünf von 16 Bundesländern im Schuljahr 2024/25.

dpa 05.08.2024 - 04:30 Uhr

Dresden/Magdeburg/Hannover/Bremen - Nach dem Ende der Sommerferien in Thüringen schon letzten Donnerstag geht an diesem Montag auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie Niedersachsen und Bremen die Schule wieder los. Damit sind jetzt noch elf Bundesländer in den großen Ferien.