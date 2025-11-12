 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Das neue Gymnasium wird teurer

Schulneubau in Geislingen Das neue Gymnasium wird teurer

Schulneubau in Geislingen: Das neue Gymnasium wird teurer
1
Blick auf das Helfenstein-Gymnasium (im Hintergrund) – die Arbeiten für die Zusammenlegung mit dem Michelberg-Gymnasium haben bereits begonnen. Foto: Markus Sontheimer

Der Bau des neuen Gymnasiums im Notzental und die Zusammenlegung mit dem Helfenstein-Gymnasium verteuert sich erheblich – und hat Auswirkungen auf Geislingen.

Die Hiobsbotschaften um die Geislinger Gymnasien reißen nicht ab: Eigentlich wird derzeit alles vorbereitet, um nach Jahren der Diskussion die beiden allgemeinbildenden Schulen – das Michelberg-Gymnasium (MiGy) und das Helfenstein-Gymnasium (HeGy) – im Notzental zusammenzulegen; dafür soll ein Neubau neben dem HeGy entstehen. Bisher ging man von Kosten in Höhe von rund 51,4 Millionen Euro aus. Am Donnerstag hat Geislingens Oberbürgermeister Ignazio Ceffalia bekannt gegeben, dass sich diese Summe nicht halten lassen wird.​

 

Die Kosten werden sich voraussichtlich auf circa 64 Millionen Euro erhöhen, sagte Ceffalia jetzt im Gespräch. Diese neue Summe ergebe sich aus gestiegenen Baukosten sowie der vorgesehenen Sanierung des Bestandsgebäudes. Für OB Ceffalia und auch seine Kämmerin Ute Dreher ist klar: So wie das Projekt derzeit geplant sei, gefährde es die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt über Jahre hinweg. Weil für die Zusammenlegung der beiden Gymnasien erhebliche Kredite aufgenommen werden müssten, sei die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes gefährdet. Das sei ein Finanzvolumen, das es Geislingen in den nächsten Jahren nahezu unmöglich mache, andere wichtige Maßnahmen anzugehen, sei es beispielsweise die Sanierung anderer Schulen oder notwendige Arbeiten an Straßen.

Überrascht von den neuen Zahlen

Die neuen Zahlen liegen der Stadtspitze seit Ende Oktober vor. Ignazio Ceffalia, der seit Juli im Amt ist, hatte am 25. Oktober eine Klausurtagung der Fachbereichsleiter einberufen, um sich detailliert über die Schulzusammenlegung und den Neubau zu informieren. „Ich wollte wissen, wo wir stehen und was die Schulzusammenlegung finanziell für uns ganz detailliert bedeutet“, sagt er. Kämmerin Ute Dreher ergänzt, dass zwar schon vor einem Jahr klar gewesen sei, dass durch das Projekt eine sehr große Belastung auf die Stadt zukomme. Dieses Ausmaß habe sich aber niemand vorstellen können. Man habe die aktuellen Zahlen geprüft, erläutert Ceffalia, ihre Auswirkungen auf den Haushalt bewertet und nach Einsparmöglichkeiten gesucht. Bereits Anfang des Jahres 2025 hatte der Gemeinderat Einsparungen bei Materialien und Außenanlagen in Höhe von 2,3 Millionen Euro beschlossen – doch das reiche nicht aus, so Ceffalia.

Unsere Empfehlung für Sie

Michelberg-Gymnasium in Geislingen: 18-jähriger Autofahrer driftet auf Pausenhof – Lehrerin stoppt ihn

Michelberg-Gymnasium in Geislingen 18-jähriger Autofahrer driftet auf Pausenhof – Lehrerin stoppt ihn

Ein 18-jähriger Fahranfänger driftet auf einem Schulhof in Geislingen und gefährdet dabei mehrere Schüler. Eine mutige Lehrerin stellt sich dem Verkehrsrowdy in den Weg.

Der OB bekennt: Momentan habe er keine Lösung für die Situation. „Wir wissen derzeit nicht, wie wir das Projekt finanzieren sollen.“ Dies sei eine der größten finanziellen Herausforderungen der jüngeren Stadtgeschichte, ein Mammutprojekt. Ceffalia ergänzt: „Aber wir kennen die Bedeutung dieses Vorhabens für unsere Schullandschaft sowie für das Obere Filstal – und gleichzeitig tragen wir Verantwortung für die gesamte Stadtgemeinschaft.“

So schnell wie möglich transparent informieren

Der OB hat sich bereits mit einem Hilferuf an das Regierungspräsidium (RP) gewandt; auch auf die Landtagsabgeordneten will er zugehen. Zudem sei ein Gespräch mit Kultusministerin Theresa Schopper in Planung. Plan A sei jetzt, sagt der OB, mehr Fördermittel vom Land zu bekommen. Seit dem 1. Januar wartet Geislingen auf die Information, welche Summe über die Schulbauförderung die Gemeinde erhält – wie er jetzt erfahren habe, könne es noch bis zum Frühjahr 2026 dauern, bis der Bescheid vorliege, sagt Ceffalia. „Wir brauchen mehr Unterstützung durch das Land, anders ist das nicht zu stemmen.“ Einen Plan B gebe es momentan nicht, „das sage ich ganz offen“. Nötig sei eine Lösung, die den Schülerinnen und Schülern beste Bildungschancen biete und zugleich die finanzielle Stabilität der Stadt langfristig sichere, betont der Oberbürgermeister. „Nur so können wir beides gewährleisten: Zukunft für unsere Schulen und Stabilität für unsere Stadt.“

Unsere Empfehlung für Sie

Prozess wegen Michelberg-Gymnasium: Geislinger Rechtsstreit kann zehn Jahre dauern

Prozess wegen Michelberg-Gymnasium Geislinger Rechtsstreit kann zehn Jahre dauern

Die Stadt Geislingen verklagt Architekten und Fachplaner wegen der gescheiterten Sanierung des Michelberg-Gymnasiums. Viel ist aufgelistet, was schiefgelaufen ist. Jetzt hat der Prozess vor dem Landgericht Ulm begonnen.

Ceffalia erklärt, er habe alle Beteiligten sowie die Öffentlichkeit so schnell wie möglich transparent informieren wollen. Geislinger Gemeinderat und Umlandbürgermeister wissen seit dieser Woche Bescheid, vor dem Gespräch mit der Zeitung traf sich der OB mit den Schulleiterinnen der beiden Gymnasien, Martina Bach vom MiGy und Tanja Keifert vom HeGy. Ceffalia schickte eine E-Mail an die Verwaltungsmitarbeiter; auch die Elternvertreter sollten noch informiert werden. ​

Die komplexen Zusammenhänge aufzuarbeiten und die vielen mit hineinspielenden Zahlen zusammenzuführen, habe seit den Erkenntnissen der Klausurtagung ein paar Tage Zeit gekostet – „diese Bearbeitungszeit muss man uns bitte zugestehen, die haben wir gebraucht“. Es sei aber weder so, dass die Stadt Informationen zurückgehalten habe, noch, dass man Pläne in der Schublade liegen habe, wie es jetzt weitergehen soll. ​

Weitere Themen

Haushalt im Kreistag Göppingen: Ringen um den Haushalt für 2026

Haushalt im Kreistag Göppingen Ringen um den Haushalt für 2026

Vor vielen Zuhörern nahmen am Freitag die Fraktionen im Kreistag Stellung zum Haushaltsentwurf von Landrat Markus Möller. Klar ist: Nicht alles kann im Sozialbereich gekürzt werden.
Von Helge Thiele
Göppingen: Polizei ermittelt nach Unfall wegen illegalen Autorennens

Göppingen Polizei ermittelt nach Unfall wegen illegalen Autorennens

Zwei Autos rasen nachts durch Göppingen, ein weiteres kracht kurz darauf gegen eine Fußgängerampel. Waren die Fahrer in ein verbotenes Rennen verwickelt?
Gestohlener BMW in Bayern gefunden: Autodiebstahl in Donzdorf: Polizei fasst Verdächtigen schlafend im Wagen

Gestohlener BMW in Bayern gefunden Autodiebstahl in Donzdorf: Polizei fasst Verdächtigen schlafend im Wagen

Nach dem Diebstahl eines wertvollen Autos in Donzdorf findet die Polizei den BMW in Bayern. Ein 20-Jähriger wird schlafend am Steuer entdeckt.
Von nre
Kürzungen im Kreis Göppingen: Hunderte protestieren gegen Sparpläne

Kürzungen im Kreis Göppingen Hunderte protestieren gegen Sparpläne

Luftballons, Plakate, Trillerpfeifen: Rund 800 Demonstranten haben lautstark gegen die massiven Sparpläne des Landkreises im Sozialbereich protestiert.
Von Susann Schönfelder
Salacher Firma entlässt Personal: Kündigungen bei Emag nach Betriebsversammlung

Salacher Firma entlässt Personal Kündigungen bei Emag nach Betriebsversammlung

Die Maschinenbaufirma teilt mit, sie passe das Personal an die schlechte Auftragslage an. Betroffene haben eine kurze Bedenkzeit vor dem Wechsel in eine Transfergesellschaft.
Von Daniel Grupp
Anzeige gegen Alb-Fils-Klinik: Nach Verdacht auf K.o.-Tropfen: Zwangsbehandlung eskaliert

Anzeige gegen Alb-Fils-Klinik Nach Verdacht auf K.o.-Tropfen: Zwangsbehandlung eskaliert

Ein 19-Jähriger sucht die Göppinger Notaufnahme auf und landet fixiert auf der Intensivstation. Die Klinik sieht dennoch alles regelkonform.
Von Eberhard Wein
Kreis Göppingen: Nach vielen Anrufen: Polizei warnt vor falschen Polizisten

Kreis Göppingen Nach vielen Anrufen: Polizei warnt vor falschen Polizisten

Täuschend echt, aber kriminell: Falsche Polizisten ergaunern seit Jahren Wertsachen. Nun registriert die Polizei in einer Region im Südwesten viele solcher Anrufe – und warnt.
Geplante Kürzungen im Kreisetat: Familientreffs in Sorge: „Die Lücken kann kein Amt schließen“

Geplante Kürzungen im Kreisetat Familientreffs in Sorge: „Die Lücken kann kein Amt schließen“

Von den Sparplänen des Landrats sind auch die zwölf Familientreffs im Kreis betroffen. Die Angebote würden komplett wegfallen. Die Verantwortlichen sind erschüttert.
Von Heike Siegemund
Unfall im Kreis Göppingen: 84-Jähriger stirbt nach Sturz gegen Auto

Unfall im Kreis Göppingen 84-Jähriger stirbt nach Sturz gegen Auto

Tragischer Unfall in Ebersbach: Ein 84-Jähriger stirbt nach einem Sturz mit dem Rollator gegen ein Auto. Der Autofahrer fuhr weiter. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.
Etatberatung im Kreis Göppingen: Sozialdienste warnen vor Streichplänen

Etatberatung im Kreis Göppingen Sozialdienste warnen vor Streichplänen

Caritas und Diakonie haben die geplanten Streichungen im Sozialhaushalt des Landkreises einhellig kritisiert und vor den Folgen gewarnt.
Von Annerose Fischer-Bucher​
Weitere Artikel zu Geislingen
 
 