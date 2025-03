Eröffnung Kindertagesstätte in Schorndorf-Oberberken Neue Heimat für „Eichhörnchen“ und „Igel“

Der Neubau der vor vier Jahren bei einem Großbrand komplett zerstörten Kindertagesstätte in Oberberken ist am Freitag offiziell eröffnet worden. Die Mädchen und Jungen sind schon Ende Januar in den zweigruppigen Neubau „Am Wasserturm“ eingezogen.