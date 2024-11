Privatschulen waren zur Durchführung der neuen Kompetenztests nicht verpflichtet. Wo fanden sie trotzdem statt und warum? Und was mussten die Viertklässler wissen?

Alexandra Kratz 26.11.2024 - 13:43 Uhr

In der vergangenen Woche haben alle Kinder an den staatlichen Schulen in Baden-Württemberg die neuen Kompetenztests Kompass 4 in Mathe und Deutsch geschrieben, in dieser Woche finden die Nachschreibetermine statt. Die Ergebnisse sind ein Teil der neuen Grundschulempfehlung im Rahmen der Schulreform und der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium.