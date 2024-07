Was sich im neuen G9 ändert

Schulreformen in Baden-Württemberg

Nicht nur länger, sondern runderneuert: So soll das neue G9 im Land werden. Welches neue Fach dazukommt, welche Schwerpunkte gesetzt werden und wo umgeschichtet wird.

Bärbel Krauß 08.07.2024 - 13:58 Uhr

Übernächste Woche sollen die Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit den grün-schwarzen Schulreformen gebündelt im Kabinett behandelt werden. Das hat unsere Redaktion aus gut informierten Kreisen erfahren. Mit der Novelle des Schulgesetzes sollen nicht nur die geplante Sprachförderung für Kitas und Grundschulen, sondern auch der Umstieg auf das neunjährige Gymnasium, die Neugestaltung der Grundschulempfehlung und die Strukturreformen der weiterführenden Schulen samt Abschaffung des Hauptrealschulabschlusses verankert werden. Es ist eines der größten Gesetzespakete seit dem Aufstieg der Grünen an die Macht. Eile ist geboten, denn im März nächsten Jahres werden sich die Fünftklässler an den weiterführenden Schulen anmelden. Ihnen sollen bereits die neuen Möglichkeiten offen stehen. Um das zu gewährleisten, muss die Novelle des Schulgesetzes zügig in den Landtag eingebracht werden und spätestens im Februar beschlossen sein.