Heimsheim präsentiert eine Machbarkeitsstudie für beide Varianten. Eines steht fest: Es wird viele Millionen Euro kosten.
Die Ludwig-Uhland-Schule als Verbundschule mit Grund-, Haupt- und Realschule ist ein zentraler Bildungsstandort in Heimsheim, auch für viele auswärtige Jugendliche. Wegen steigender Schülerzahlen platzt sie aus allen Nähten. Dazu kommt, dass die Jahrzehnte alten Gebäude laut der Stadt teilweise erheblichen Investitionsbedarf bei Sanierungen, Schaffung von durchgehender Barrierefreiheit und schulische Anforderungen etwa für die Ganztagsbetreuung haben. Es gibt also allerhand zu tun an der LUS. Wie das zu stemmen ist, hat die Stadt mit einer Machbarkeitsstudie ausgelotet, die dem Gemeinderat jetzt vom Stuttgarter Planungsbüro Drees und Sommer präsentiert wurde. Das grobe Ergebnis: Was immer auch gemacht wird, wird viele Millionen kosten.