Im Zuge der Sanierung der Hoover-Gesamtschule in Mönchfeld soll in das sanierungsbedürftige Oberstufengebäude ein Aufzug eingebaut werden, außerdem sollen die Zugänge barrierefreie werden. Dazu kommt eine umfassende Schadstoff- und Brandschutzsanierung. „Der Standort muss saniert werden wegen Asbest“, sagt Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann. Außerdem soll die Schule zu einer Ganztagesschule umstrukturiert werden.

Bei Erneuerung Vandalismussicherheit berücksichtigen

Kürzlich hat die Stadt die Pläne im Bezirksbeirat Mühlhausen vorgestellt. Das Gremium regte an, bei den kommenden Arbeiten die Frage der Sicherheit zu berücksichtigen. Hintergrund sind die Erfahrungen vom Eschbach-Gymnasium, wo es Vandalismus gegeben habe. Das Schulverwaltungsamt hat den Vorschlag mitgenommen. „Bislang hat es in der Hoover-Schule noch keinen Vandalismus gegeben“, sagte Bohlmann. Er habe zudem angeregt, im Rahmen der Umbauarbeiten einen zusätzlichen Bewegungsraum zu schaffen, wenn die Turn- und Versammlungshalle in Mühlhausen nicht mehr an der Mönchfeldstraße zur Verfügung stehe, sondern im Schafhaus neu gebaut werde.

Grundlegende Erneuerung

Nach Angaben der Stadt sollen bei der Sanierung der Schule die Rettungswege neu organisiert werden. Das Gebäude wird energetisch saniert, Fenster und Fassaden erneuert, die Dachflächen erhalten eine Phovoltaik-Anlage. Heizung, Sanitärtechnik und -anlagen sowie Raumakustik werden erneuert, ebenso die Elektrik. Die Grünflächen werden neu gestaltet.

Die Schüler werden während der Bauzeit interimsweise auf dem Schulgelände untergebracht, wie Bohlmann erklärt. Baubeginn ist voraussichtlich im zweiten Quartal kommenden Jahres. Die Erneuerung soll zwei Jahre dauern.