Schulschließung in Stuttgart Stadt wendet das nächste Drama ab
Die Gustav-Werner-Schule kann schneller wieder öffnen als erwartet. Das ist angesichts der Vorgeschichte eine gute und wichtige Nachricht. Eine längere Schließung wäre fatal gewesen.
Die Gustav-Werner-Schule kann schneller wieder öffnen als erwartet. Das ist angesichts der Vorgeschichte eine gute und wichtige Nachricht. Eine längere Schließung wäre fatal gewesen.
Das große Drama ist zum Glück ausgeblieben. Am vergangenen Freitag stand noch im Raum, die Gustav-Werner-Schule müsse zwei Wochen schließen, weil erhöhte Legionellenwerte im Trinkwasser festgestellt wurden. Das Hauptgebäude wurde kurzfristig wegen Gesundheitsgefährdung geschlossen. Zum Glück ist der Worst Case ausgeblieben, weil in den Tagen danach unter Hochdruck gearbeitet wurde. Alles andere wäre angesichts der Vorgeschichte auch fatal gewesen für die Schulgemeinschaft.