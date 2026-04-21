Schulsozialarbeit in Göppingen Eltern und Rektoren empört
Der Göppinger Gemeinderat hat es mit hauchdünner Mehrheit abgelehnt, die wegbrechenden Zuschüsse des Landkreises bei der Schulsozialarbeit auszubügeln.
Der Göppinger Gemeinderat hat es mit hauchdünner Mehrheit abgelehnt, die wegbrechenden Zuschüsse des Landkreises bei der Schulsozialarbeit auszubügeln.
Die Stadt Göppingen reduziert das Gesamtvolumen der Schulsozialarbeit an ihren Schulen von 15,15 auf 13,52 Vollzeit-Stellen. Diese Kürzung um gut 1,6 Stellen hat der Gemeinderat Göppingen jetzt nach emotionaler Debatte und einer denkbar knappen Abstimmung mit 17 gegen 16 Stimmen beschlossen. Die Kürzung wird auf alle Schularten verteilt. Die Stadt reagiert somit darauf, dass der Landkreis Göppingen im Herbst im Zuge der Spardebatte seine Zuschüsse halbierte: von knapp 250.000 auf 125.000 Euro. Die Träger der Schulsozialarbeit hätten deutlich gemacht, dass sie schon bei der existierenden Förderpraxis Defizite aufbauen.