Wie viele neue Lehrkräfte konnte das Stuttgarter Schulamt für das neue Schuljahr gewinnen? Kann diesmal eine Krankheitsreserve vorgehalten werden? Wie entwickeln sich die Schülerzahlen? Die wichtigsten Antworten zum Schulstart.

Viola Volland 05.09.2024 - 14:00 Uhr

Die Sicherstellung der Stundenpläne bleibt auch in diesem Schuljahr eine Herausforderung für die Stuttgarter Schulen. Auch wenn sich die Situation unterm Strich verbessert habe – „die Unterrichtsversorgung ist an allen Schularten weiter angespannt“, berichtet der Leiter des Staatlichen Schulamts, Thomas Schenk, anlässlich des nahenden ersten Schultags nach den Ferien am Montag, 9. September. Die Krankheitsreserve sei – wie in den Vorjahren – bereits zu Schuljahresbeginn verplant. Besonders schwierig sei es für die Grundschulen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), den Schulbetrieb mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu organisieren. Das liegt nicht nur an fehlenden Lehrkräften, sondern auch an steigenden Schülerzahlen.