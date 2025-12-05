In ganz Deutschland riefen Initiativen zu Demonstrationen gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung auf. Schüler boykottierten in zahlreichen Städten den Unterricht. Oft unterstützten Eltern sie.
05.12.2025 - 15:42 Uhr
Berlin - In zahlreichen Städten und Orten in ganz Deutschland haben viele tausend Schüler und andere Menschen gegen das neue Wehrdienst-Gesetz der Bundesregierung demonstriert. Viele von ihnen schwänzten für den Protest den Schulunterricht. Die Initiatoren der Demonstrationen hatten zu einem "Schulstreik gegen Wehrpflicht" aufgerufen. In mehreren Bundesländern hatten Ministerien auf die Schulpflicht verwiesen.