Eigentlich wollte Grün-Schwarz keine großen Änderungen an Schulsystem, dann kehrte man zu G9 zurück und schaffte einen Schulabschluss ab. Aus Sicht von Özdemir reicht es nun.

red/dpa/lsw 13.11.2025 - 22:33 Uhr

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir plädiert dafür, nicht erneut über die Struktur des Schulsystems in Baden-Württemberg zu diskutieren. Strukturdiskussionen würden nicht weiterhelfen, sagte Özdemir bei einer Podiumsdiskussion des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) in Stuttgart. Man habe sich in mühsamen Debatten auf eine Struktur verständigt. Nun müsse man sich darauf fokussieren, dass man besser werde.