In Wahlumfragen liegt die AfD in Brandenburg vorn. Beim Start der Wahlkampagne sagt sie, wo der Schwerpunkt ihrer Politik liegt, und bekräftigt einen Schulterschluss.

red/dpa 19.07.2024 - 20:47 Uhr

Die Brandenburger AfD will bei der Landtagswahl im Herbst mit einer „Politik für die Deutschen“ zur Übernahme der Regierung ansetzen. „Es ist Zeit, dass wir die Mitte der Gesellschaft aus der Geiselhaft der Regierungsparteien befreien“, sagte Landeschef René Springer beim Wahlkampfstart in Werder (Havel). Das Ziel sei, „dass wir am 22. September stärkste Kraft werden, die Machtfrage stellen und die Regierungsverantwortung übernehmen“. Die AfD hat bisher keinen möglichen Koalitionspartner - alle etablierten Parteien lehnen eine Zusammenarbeit ab. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.