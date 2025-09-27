Schulweg in Murr Eltern bei Straßensicherheit beteiligt – Medizin gegen Politikverdrossenheit
Der Kompromiss zwischen dem Landratsamt Ludwigsburg und Eltern beim Schulweg in Murr zeigt: Dialoge schaffen Lösungen, die akzeptiert werden.
Wie viel Sicherheit brauchen Kinder auf dem Weg zur Schule? Als vor einigen Jahren in Steinheim ein Kind auf einem Zebrastreifen von einem Lastwagen überfahren wurde, war die Bestürzung groß, und die Verkehrsführung wurde geändert. Das Landratsamt Ludwigsburg hat jetzt die Bedenken der Murrer Eltern für einen Schulweg am Ortsrand ernst genommen und sich damit als dialogfähig erwiesen.