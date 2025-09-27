Schulweg in Murr: Eltern bei Straßensicherheit beteiligt – Medizin gegen Politikverdrossenheit

 
  Eltern bei Straßensicherheit beteiligt – Medizin gegen Politikverdrossenheit

1
Eine Unterschriftensammlung markierte vor drei Jahren den Anfang – jetzt ist die Straßenführung für Fußgänger sicherer geworden. Foto: Ralf Poller/Avanti)

Der Kompromiss zwischen dem Landratsamt Ludwigsburg und Eltern beim Schulweg in Murr zeigt: Dialoge schaffen Lösungen, die akzeptiert werden.

Ludwigsburg: Oliver von Schaewen (ole)

Wie viel Sicherheit brauchen Kinder auf dem Weg zur Schule? Als vor einigen Jahren in Steinheim ein Kind auf einem Zebrastreifen von einem Lastwagen überfahren wurde, war die Bestürzung groß, und die Verkehrsführung wurde geändert. Das Landratsamt Ludwigsburg hat jetzt die Bedenken der Murrer Eltern für einen Schulweg am Ortsrand ernst genommen und sich damit als dialogfähig erwiesen.

 

Die Lösung in Murr ist kostenbewusst

Zwar hat die Sicherung in Murr Geld gekostet, aber im Unterschied zur jüngsten Steuergeldverschwendung von zwei Millionen Euro im Osterholzwald bei Ludwigsburg und Asperg, um einen Lost Place abzureißen, handelt es sich bei der kostenbewussten Lösung in Murr um ein reales Geschehen: Grundschulkinder müssen sich täglich auf dem Weg zur Schule bewähren und brauchen dabei angemessenen Schutz.

Wie viel Sicherheit die Behörden an Straßen mit Steuergeldern ermöglichen müssen, liegt im Ermessen von Teilnehmern an Verkehrsschauen. Natürlich kann man den Eltern nicht alle Ängste nehmen – und das sollten nicht zuletzt auch sie einsehen, zumal die Sorge um den Nachwuchs auch leicht helikopterartige Züge annehmen kann. Auf der anderen Seite reicht es an heiklen Stellen unseres Straßensystems nicht aus, nur auf eine gute Verkehrserziehung durch die Eltern zu bauen.

Gelungene Kompromisse sollten publik werden

Der Kompromiss in Murr ist ein gutes Beispiel für einen gelungenen Dialog zwischen Straßenbaubehörde und Lokalpolitikern sowie Kommune – in Absprache mit den Eltern. Möglicherweise verdienen solche Einigungen, die sich oft hinter verschlossenen Türen ereignen und nicht publik werden, mehr Beachtung. Wenn Bürger beteiligt werden und sich gesehen fühlen, ist das die beste Medizin gegen die um sich greifende Politikverdrossenheit.

