Die Stadt Esslingen plant im Stadtteil Berkheim ein Pilotprojekt für die Einrichtung von Schulstraßen. Diese sollen Schulwege sicherer machen – sind aber nicht überall möglich.

Stau vor der Schule, waghalsige Wendemanöver von Autos und Eltern, die ihre Kinder am liebsten bis direkt vor das Schultor fahren würden: An vielen Schulen in Esslingen sind sogenannte Elterntaxis ein Problem. Deshalb will die Stadt nun Schulstraßen einrichten, die zu bestimmten Zeiten für den motorisierten Verkehr gesperrt werden und so die Sicherheit für die Schulkinder erhöhen sollen. Als Pilotprojekt soll eine Schulstraße an der Schillerschule in Berkheim eingerichtet werden.

Möglich wird das durch einen neuen Erlass des Verkehrsministeriums aus dem vergangenen Jahr, der es Kommunen ermöglicht, Schulstraßen und Schulzonen rechtssicher und ohne größeren bürokratischen Aufwand einzuführen. Dabei werden bei Schulstraßen ein oder mehrere Straßenabschnitte vor einer Schule für einen begrenzten Zeitraum – etwa zu Schulbeginn und Schulende – für den motorisierten Verkehr gesperrt. Bei Schulzonen wird die Straße dauerhaft für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Erste offizielle Schulzone des Landes in Kirchheim

Die Stadt Kirchheim hat im Mai die landesweit erste Schulzone offiziell eingeweiht, vorerst als einjähriger Verkehrsversuch. Auch in Esslingen will man zunächst ein Pilotprojekt auf den Weg bringen. So soll im kommenden Schuljahr an der Schillerschule in Berkheim eine offizielle Schulstraße im Kornbergweg und in der Schulstraße eingerichtet werden. Wie die erste Esslinger Schulstraße genau ausgestaltet werden soll, wird laut Stadtverwaltung derzeit unter anderem mit der Schulleitung, dem Elternbeirat und dem Bürgerausschuss Berkheim abgestimmt.

Das Pilotprojekt soll von der Stadtverwaltung eng begleitet und beobachtet werden. Die Erfahrungen mit dem Pilotprojekt will die Stadt dann bei der Ausweisung weiterer Schulstraßen berücksichtigen. Laut Stadtverwaltung ist nach derzeitigem Planungsstand vorgesehen, gegebenenfalls schon ab Ostern 2027 eine weitere Schulstraße einzurichten. Ende des laufenden Jahres soll über den aktuellen Sachstand informiert werden. Die Ordnungsamtsleiterin Brigitte Länge betonte im jüngsten Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK): „Seit dem Erlass im August 2025 haben wir uns intensiv mit dem Thema Schulstraßen beschäftigt.“ Man habe alle an Schulen angrenzenden Straßen im Stadtgebiet untersucht und überlegt, was wo machbar sei.

Prioritätenliste für Schulstraßen an Grundschulen

Priorität haben laut Länge zunächst die Grundschulen. Daher plane man nach der Schillerschule die Einrichtung von Schulstraßen an der Lerchenäcker-Schule, gefolgt von Silcherschule, Hainbachschule und Pliensauschule. Darüber hinaus prüfe man weitere Maßnahmen in den übrigen Grundschulbezirken und setze diese nach Möglichkeit auch zeitnah um, heißt es aus dem Rathaus. Dazu gehörten sogenannte Elterntaxi-Haltestellen, zusätzliche Banner sowie gegebenenfalls kurz- bis mittelfristige bauliche Anpassungen.

Bei einem Aktionstag im Vorfeld der Einrichtung einer Schulzone beim Freihof-Schulkomplex in Kirchheim im vergangenen Oktober zeigt der damalige Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), wie die Straße alternativ zum Autoverkehr genutzt werden kann. Foto: Markus Brändli (Archiv)

Im Zusammenhang mit der Einrichtung der Schulstraße soll der Kornbergweg an der Schillerschule auch als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden. Das hat der ABMK in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden. Insbesondere durch die dann geltende Schrittgeschwindigkeit könne man die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler dort deutlich erhöhen, heißt es aus dem Rathaus. Eine weitgehende Absage erteilte die Stadtverwaltung hingegen der Forderung der Fraktion FDP/Volt, sogenannte Bodenwellen einzubauen. Denn neben dem gewünschten Ziel der Geschwindigkeitsreduzierung brächten diese auch negative Begleiterscheinungen mit sich, etwa einen höheren Geräuschpegel durch Abbremsen und Anfahren und eine zusätzliche Unfallgefahr.

Letzteres sorgte für einigen Unmut im ABMK: „Bodenwellen funktionieren in anderen Ländern ganz hervorragend, warum ist das bei uns nicht möglich?“, kritisierte etwa FDP-Stadtrat Jörn Lingnau. Auch Benjamin Baecker (Grüne) zeigte Unverständnis: „Die halbe Welt arbeitet mit Bodenwellen, aber in Deutschland gibt es zu viele Bedenkenträger.“ Ordnungsamtsleiterin Länge verwies daraufhin auf die Rechtslage in Deutschland, an die sich die Stadt zu halten habe. Die Überprüfung im Stadtgebiet habe bislang keinen Ort aufgezeigt, an dem Bodenwellen angezeigt oder zulässig wären – die vollständige Erfassung werde aber wohl erst zum Jahresende abgeschlossen sein.

Die Einrichtung von Schulstraßen hingegen, die auf einen Antrag der Fraktion FPD/Volt hin geprüft worden war, stieß auf einhellige Zustimmung. Baecker: „Dass Kinder gesund und eigenständig zur Schule gehen können, unterstützen wir natürlich.“ Und Christa Müller (SPD) erklärte: „Die Entwicklung, die Kinder mit dem Auto bis ins Klassenzimmer zu bringen, sehen wir mit Sorge – daher ist die Einrichtung von Schulstraßen ein guter Schritt.“ Ähnlich äußerten sich der CDU-Fraktionschef Tim Hauser, Michael Weinmann (Freie Wähler), Monika Heim (Linke/FÜR), Jürgen Häußler (AfD) und Hermann Beck (WIR, Sportplätze erhalten).

Welche Straßen sind geeignet als Schulstraße?

Die Stadt hat sämtliche an Schulen angrenzende Straßen daraufhin untersucht, ob sie für die Einrichtung einer Schulstraße infrage kommen würden. Ergebnis: Von den 36 Straßen, die an die 14 Grundschulen im Stadtgebiet angrenzen, sind acht dafür gut geeignet. An den drei Landes- und Kreisstraßen an Grundschulen ist die Einrichtung von Schulstraßen unzulässig. Weitere 17 Straßen sind nicht geeignet, weil es sich bei ihnen um Hauptverkehrsstraßen oder Strecken des öffentlichen Nahverkehrs handelt. Und acht weitere Straßen könnten prinzipiell geeignet sein, müssen jedoch noch genauer geprüft werden.

Auch von den 24 Straßen, die an die insgesamt 13 weiterführenden Schulen im Stadtgebiet angrenzen, sind nicht alle für die Ausweisung als Schulstraße geeignet. So gibt es auch hier drei Landes- beziehungsweise Kreisstraßen, an denen die Einrichtung von Schulstraßen unzulässig ist. Die acht Hauptstraßen beziehungsweise Nahverkehrsstrecken sind nicht geeignet und zehn Straßen müssen noch genauer überprüft werden. Drei Straßen sind laut Stadt aber grundsätzlich gut geeignet für die Einrichtung einer Schulstraße.