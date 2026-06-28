Die Stadt Esslingen plant im Stadtteil Berkheim ein Pilotprojekt für die Einrichtung von Schulstraßen. Diese sollen Schulwege sicherer machen – sind aber nicht überall möglich.
28.06.2026 - 11:00 Uhr
Stau vor der Schule, waghalsige Wendemanöver von Autos und Eltern, die ihre Kinder am liebsten bis direkt vor das Schultor fahren würden: An vielen Schulen in Esslingen sind sogenannte Elterntaxis ein Problem. Deshalb will die Stadt nun Schulstraßen einrichten, die zu bestimmten Zeiten für den motorisierten Verkehr gesperrt werden und so die Sicherheit für die Schulkinder erhöhen sollen. Als Pilotprojekt soll eine Schulstraße an der Schillerschule in Berkheim eingerichtet werden.