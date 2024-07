Wie sicher sind die Schulwege? Das wollen wir von Eltern in Stuttgart wissen und starten dazu eine Umfrage. Zum Auftakt erzählt eine Familie aus Möhringen, was sie tagtäglich im Straßenverkehr erlebt und wo sie Handlungsbedarf sieht.

Alexandra Kratz 22.07.2024 - 14:43 Uhr

Nachmittags kurz vor 16 Uhr ist einiges los vor der Riedseeschule. An der Ecke Vaihinger Straße/Holdermannstraße in Möhringen stehen viele Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Manche lehnen an ihrem Auto und schauen aufs Handy, andere unterhalten sich. Auch Eyck Halbritter ist darunter. Seine Töchter Olivia und Juliana kommen nach dem Sommer in die zweite beziehungsweise dritte Klasse. Auf ihrem Schulweg werden sie nach wie vor in aller Regel von einem Elternteil begleitet. Lang ist die Strecke nicht, „doch es gibt einige Gefahrenstellen“, sagt Eyck Halbritter und ergänzt: „Ich vertraue meinen Töchtern. Aber ich möchte keinen Anruf bekommen, dass eine auf dem Schulweg verunglückt ist.“