Eva Umlauf überlebte als Zweijährige Auschwitz. Heute spricht sie mit Schülern über die Gefahr einer Wiederholung der Geschichte – und sendet eine klare Botschaft.
03.12.2025 - 18:00 Uhr
Eva Umlauf ist eine zarte, kleine Frau, der es gelingt, einen rappelvollen Konferenzraum eineinhalb Stunden lang in stiller Aufmerksamkeit zu halten. Die 82-Jährige ist eine der jüngsten Holocaust-Überlebenden, Präsidentin des internationalen Auschwitz-Komitees und hat es sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, deutschlandweit mit Schülern über den „traumatisierenden Bestandteil ihrer Biografie“ zu sprechen.