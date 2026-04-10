Schumann-Liederabend Mann und Weib und Weib und Mann
Esther Dierkes, Björn Bürger und Cornelius Meister begeistern mit Liedern von Robert und Clara Schumann.
Esther Dierkes, Björn Bürger und Cornelius Meister begeistern mit Liedern von Robert und Clara Schumann.
Loriot war pessimistisch. „Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen“, stellt eine der Figuren des Karikaturisten resignierend fest, und die Ehe sei am Ende nur „der Versuch, zu zweit wenigstens halb so glücklich zu werden, wie man alleine gewesen ist“.