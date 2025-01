Steckt hinter dem Schuss auf einen 27-Jährigen am Dienstagabend der Konflikt zweier gewaltbereiter Gruppierungen, die sich seit mehr als zwei Jahren in der Region eine blutige Auseinandersetzung liefern? „Wir prüfen das aktuell“, sagt dazu eine Sprecherin des Landeskriminalamts. Dass an der Theorie etwas dran sein könnte, dafür spricht unter anderem die Übernahme des Falls durch das LKA. In Möhringen könnte es sich um die Clique handeln, die in Möhringen und im Fasanenhof ansässig ist. Diese gehören zu der Gruppierung Zuffenhausen-Göppingen.

Zusammenhang mit der blutigen Fehde ist wahrscheinlich

In dem Konflikt stehen sich zwei Gruppierungen gegenüber, Zuffenhausen-Göppingen auf der einen, Ludwigsburg-Plochingen-Esslingen auf der anderen Seite. Der Schuss in Möhringen fiel am Vorabend eines weiteren Prozesstages um eine der brutalsten Taten in der Reihe der Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden Gruppen: Am Landgericht Stuttgart ging es am Mittwoch um Schüsse auf den mutmaßlichen Kopf derjenigen, die sich auf der Zuffenhausen-Göppingen-Schiene zusammengeschlossen haben.

Noch keine Hinweise auf Tatpersonen

Noch gibt es im aktuellen Fall keine konkreten Hinweise auf Tatpersonen, welche die Polizei preisgeben würde. Auch ist noch nicht bekannt, ob die Ermittelnden bereits mit dem Mann sprechen konnten, der am Dienstag in Möhringen verletzt wurde. Er wurde gegen 18 Uhr an der Ecke Filderbahnstraße/Leinenweberstraße gefunden, zuvor war ein Schuss zu hören gewesen. Die Polizei rückte mit großem Aufgebot an, unter anderem war auch ein Hubschrauber in der Luft, um nach Tatverdächtigen zu suchen.